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        Ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram metamfetamin ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 2 kişinin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram metamfetamin ele geçirildi

        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı’nda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 2 kişinin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Edinilen bilgiye göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu’nda 8 Kasım'da gerçekleştirilen kontrollerde İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, şüphelilerin ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 2 kilo 396 gram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon 981 bin 250 lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

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        Yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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