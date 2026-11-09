Ağrı'da çiftçilerin küçükbaş hayvanlarıyla kar altında zorlu mesaisi

Zaman zaman kar yağışı ve tipiye yakalanan çiftçiler, zorlu mevsim koşullarıyla mücadele ediyor.

Köylerde besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya devam ediyor.

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