Ağrı'da çiftçilerin küçükbaş hayvanlarıyla kar altında zorlu mesaisi
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylerdeki çiftçilerin yaşamını zorlaştırdı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylerdeki çiftçilerin yaşamını zorlaştırdı.
Taşlıçay ilçesine bağlı yüksek rakımlı köyler, son günlerde etkili olan yoğun karla beyaza büründü.
Köylerde besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya devam ediyor.
Zaman zaman kar yağışı ve tipiye yakalanan çiftçiler, zorlu mevsim koşullarıyla mücadele ediyor.
Karlı arazide otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu dronla görüntülendi.
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