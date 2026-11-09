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        Ağrı'da çiftçilerin küçükbaş hayvanlarıyla kar altında zorlu mesaisi

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylerdeki çiftçilerin yaşamını zorlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Ağrı'da çiftçilerin küçükbaş hayvanlarıyla kar altında zorlu mesaisi

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan kar yağışı, köylerdeki çiftçilerin yaşamını zorlaştırdı.

        Taşlıçay ilçesine bağlı yüksek rakımlı köyler, son günlerde etkili olan yoğun karla beyaza büründü.

        Köylerde besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, kar yağışına rağmen küçükbaş hayvanlarını merada otlatmaya devam ediyor.

        Zaman zaman kar yağışı ve tipiye yakalanan çiftçiler, zorlu mevsim koşullarıyla mücadele ediyor.

        Karlı arazide otlayan hayvanların eve dönüş yolculuğu dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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