14 yaşında kaleme sarıldı, 26 yaşında üç kitabıyla gençlere umut oldu

Henüz 14 yaşındayken yazmaya başlayan 26 yaşındaki Süleyman Özkan, yayımladığı üç kitapla edebiyat yolculuğunu sürdürüyor. Şiirden kişisel gelişime uzanan eserlerinde insanın iç dünyasını ve manevi değerleri ele alan Özkan, özellikle gençlere kitap okumayı ve kendilerini geliştirmeyi tavsiye ediyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dünyaya gelen ve yaşamını Ağrı'nın Patnos ilçesinde sürdüren Özkan, yazarlığa küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Mevlânâ ve Yunus Emre gibi isimlerden etkilendiğini belirten Özkan, yazılarında insanın duygularına, yaşamı sorgulamasına ve manevi değerlere yer veriyor.

REKLAM

Üç kitapla okuyucularına ulaşıyor

Özkan'ın "Son Sözüm" adlı ilk kitabı şiir ve özlü sözlerden oluşurken, "Karanlığın Ardından" adlı ikinci eserinde insanın iç dünyasını ve kendini keşfetme sürecini ele alıyor. "Kaybettiğimi Bulabilecek Miyim?" adlı üçüncü kitabında ise kişisel gelişim ve roman türünü bir araya getirerek gençlere umut ve mücadele konusunda mesajlar vermeyi amaçlıyor.

Çocukların ve gençlerin dijital platformlarda geçirdiği zamana dikkat çeken Özkan, ailelerin kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında önemli rol üstlendiğini belirtti. Çocukların küçük yaşlardan itibaren kitaplarla tanıştırılması gerektiğini ifade eden Özkan, gençlerin kitap okuyarak, araştırarak ve kendilerini geliştirerek zaman geçirmelerini tavsiye etti.