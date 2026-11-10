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        Ağrı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Ağrı'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi

        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anıldı.

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