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        Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

        Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, araç camları buzla kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, cadde ve sokaklarda yer yer buzlanmalar oluştu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

        Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

        Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

        Araç camları buz tutu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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