Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ağrı ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ağrı'da, araç camları buzla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, cadde ve sokaklarda yer yer buzlanmalar oluştu.
- Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.
Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.
Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.
Araç camları buz tutu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
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