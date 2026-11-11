Ağrı'da deprem izolatörlü 270 yataklı hastanenin yapımı sürüyor

Sağlık Bakanlığınca kentteki sağlık hizmeti kapasitesinin artırılması amacıyla il merkezinde yapımı devam eden Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisinden yararlanılıyor.

Ağrı'da, kaba inşaatı tamamlanan deprem izolatörlü 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor.

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