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        Ağrı'da buz tutan zeminde büyükbaşlar kayarak düştü

        Ağrı'da sabah saatlerinde hayvan borsasına getirilen büyükbaşlar buz tutan zeminde kayarak düşerken ayakta durmakta güçlük çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Ağrı'da buz tutan zeminde büyükbaşlar kayarak düştü

        Ağrı'da sabah saatlerinde hayvan borsasına getirilen büyükbaşlar buz tutan zeminde kayarak düşerken ayakta durmakta güçlük çekti.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzlanan hayvan borsasında, büyükbaş hayvanlar kaygan zeminde ilerlemekte zorlandı. Bazı hayvanların yürümeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Hayvanların buzla kaplanan zeminde ayakta durmakta güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı.

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