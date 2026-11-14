Ağrı'da soğuk hava araç camlarını buzla kapladı

Kentte sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren soğuk hava, günlük yaşamı etkiledi. Gece boyunca düşük sıcaklıkların etkisiyle araçların ön ve yan camları ile aynaları buzla kaplanırken, vatandaşlar araçlarını kullanabilmek için camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.

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