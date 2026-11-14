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        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar kışı aratmıyor

        Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar kışı aratmıyor

        Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar ve köyler, kışı aratmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar kışı aratmıyor

        Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar ve köyler, kışı aratmıyor.

        Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü.

        Sonbaharda kar altında kalan köyler ve dağlarda kıştan kalma günler yaşanıyor.

        Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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