Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar kışı aratmıyor
Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar ve köyler, kışı aratmıyor.
Giriş: 14.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar ve köyler, kışı aratmıyor.
Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dağlar beyaza büründü.
Sonbaharda kar altında kalan köyler ve dağlarda kıştan kalma günler yaşanıyor.
Kar yağışıyla beyaza bürünen yüksek rakımlı köylerde oluşan güzel manzaralar dronla görüntülendi.
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