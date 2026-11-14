Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        AĞRI'da çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        AĞRI’da çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Ağrı şehir merkezi çevre yolunda seyir halindeyken alev alan otomobilin sürücüsü yangını fark ederek aracı durdurup kendisini dışarı attı. Otomobilden yükselen alevleri göre çevredekiler ve trafikteki diğer sürücüler yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Ölümlü trafik kazasında bir ilk! 
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor

        Benzer Haberler

        Ağrı'da soğuk hava araç camlarını buzla kapladı
        Ağrı'da soğuk hava araç camlarını buzla kapladı
        Patnos'ta başıboş köpekler öğrencileri endişelendiriyor
        Patnos'ta başıboş köpekler öğrencileri endişelendiriyor
        Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar kışı aratmıyor
        Ağrı'da sonbaharda karla kaplanan dağlar kışı aratmıyor
        Ağrı'da kadınlar unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatıyor
        Ağrı'da kadınlar unutulmaya yüz tutan dokumacılığı yaşatıyor
        Ağrı'da buz tutan zeminde büyükbaşlar kayarak düştü
        Ağrı'da buz tutan zeminde büyükbaşlar kayarak düştü
        Ağrı'da 270 yataklı hastane projesine yeni merkezler eklendi
        Ağrı'da 270 yataklı hastane projesine yeni merkezler eklendi