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        Ağrı'nın kıvrım kıvrım uzanan mendereslerinde kış güzelliği

        Ağrı'da yüksek rakımlı dağların arasında kıvrılarak uzanan, çevresi karla kaplı mendereslerde kış güzelliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Ağrı'nın kıvrım kıvrım uzanan mendereslerinde kış güzelliği

        Ağrı'da yüksek rakımlı dağların arasında kıvrılarak uzanan, çevresi karla kaplı mendereslerde kış güzelliği yaşanıyor.

        Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü.

        İl merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köylerinin arasında yer alan menderesler her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

        Karla kaplı yüksek rakımlı dağlar arasında kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler yaz ve kış aylarında hayvanların su ihtiyacını da karşılıyor.

        İlkbahar aylarında çevresinde rengarenk çiçekler açan mendereslerin karla kaplı hali dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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