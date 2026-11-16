Ağrı'nın kıvrım kıvrım uzanan mendereslerinde kış güzelliği

Karla kaplı yüksek rakımlı dağlar arasında kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki menderesler yaz ve kış aylarında hayvanların su ihtiyacını da karşılıyor.

İl merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Aşağıkent, Ortakent ve Başkent köylerinin arasında yer alan menderesler her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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