Ağrı'da 10 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 185 bin lira olduğu değerlendirildi.
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerde, 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 185 bin lira olduğu değerlendirildi.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu'nda gerçekleştirilen kontrollerde, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kişinin valizinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemede valize gizlenmiş 2 kilo 716 gram metamfetamin ele geçirildi.Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon 185 bin lira olduğu belirtildi.
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