Ağrı'da diyabet farkındalığı için sağlıklı ürünler hazırlandı

Etkinlikte, diyabetli bireylerin lezzetten ödün vermeden de beslenebileceğine dikkat çekilerek doğru malzeme seçimi ve bilinçli tariflerin sağlıklı beslenmedeki önemine vurgu yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, rafine şeker içermeyen ve düşük glisemik indeksli özel ürünler hazırlandı. Yaşam merkezi alanında ikram edilen ürünlerle diyabetli bireylerin doğru beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.

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