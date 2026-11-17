15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Kış şartlarında güvenli sürüş için sürücülerin lastik değişiminin yanı sıra araç bakımlarını da yaptırmaları gerekiyor.

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