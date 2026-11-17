Ağrı'da ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucu gümrük kontrolünde yakalandı
Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir kişinin ayakkabılarının tabanına gizlediği 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğu belirtildi.
Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir kişinin ayakkabılarının tabanına gizlediği 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucunun değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğu belirtildi.
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında bir kişinin ayakkabıları incelendi. Yapılan aramada, her iki ayakkabının tabanına gizlenmiş toplam 380 gram metamfetamin bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 425 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldı.
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