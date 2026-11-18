Ağrı'da kışlık lahanalar toprağa gömülerek saklanıyor
Ağrı'nın Patnos ilçe sakinleri, kış aylarında tüketmek üzere ayırdıkları lahanaları toprağa gömerek muhafaza ediyor.
Ağrı'nın Patnos ilçe sakinleri, kış aylarında tüketmek üzere ayırdıkları lahanaları toprağa gömerek muhafaza ediyor.
Patnos'ta kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel saklama yöntemini uyguluyor. Sarma yapmak için ayrılan lahanalar, belirli bir süre toprağın altında bekletilerek kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.
İlçede yaşayan İslam Kaya, kış hazırlığı kapsamında 1015 lahanayı toprağa gömdüklerini belirterek, "Kış aylarında yaprak sarması yapmak için bu lahanalara ihtiyacımız olacak. Bugün 1015 tane lahana ayırdık, hazırladık ve toprağın altına gömdük. Yaklaşık 12 ay toprağın altında kaldıktan sonra kışın ihtiyaç duyduğumuzda çıkarıp sofralarımıza taşıyacağız. Böylece rahatlıkla tüketebileceğiz" dedi.
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