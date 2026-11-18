Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen denetimlerde, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Kış şartlarında güvenli seyahatin önemine dikkat çekilen denetimlerde, trafik kurallarına uyulması ve araçlarda kış şartlarına uygun ekipman bulundurulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

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