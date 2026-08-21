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        Ağrı'da "Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi" törenle açıldı

        Ağrı'da çocuk oyun alanları, yürüyüş alanı, bisiklet yolu ve spor sahalarının bulunduğu "Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Ağrı'da "Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi" törenle açıldı

        Ağrı'da çocuk oyun alanları, yürüyüş alanı, bisiklet yolu ve spor sahalarının bulunduğu "Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi" törenle açıldı.

        Murat Nehri kenarında yapılan ve içerisinde çocuk oyun alanları, 6,5 kilometrelik yürüyüş alanı, 3 kilometrelik bisiklet yolu, millet kıraathanesi ile futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunan millet bahçesi için açılış töreni düzenlendi.

        Agah Spor Okulları müsabakalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği programda konser düzenlendi, çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, millet bahçesinin ilin sosyal yaşamına değer katacağını söyledi.

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        Kentte kamu kurumlarıyla işbirliği halinde mesire alanları, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "TRT Park dediğimiz bir mesire alanımız var. Yakın zamanda inşallah onun da açılışını planlayacağız. İnşaat sezonu hem iyi değerlendirelim diyoruz hem de Ağrılı vatandaşlarımız bu güzel alanlardan, mekanlardan istifade etsinler istiyoruz. TRT Park mesire alanımız da yine barındırdığı birçok alanıyla çok dikkati çekecek. İnşallah oranın da açılışını yine sizlerin katılımlarıyla, dualarıyla, iyi temennileriyle inşallah açmış oluruz."

        Bozkurt, Bakan Murat Kurum Millet Bahçesi'nin sosyal donatılarıyla şehre nefes aldıracağını, yapacakları çalışmalarla Murat Nehri'ni daha da güzelleştireceklerini anlattı.

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        Bu yatırımın hayata geçmesinde birçok kamu kurumunun destekleri olduğunu vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:

        "Emeklerinden dolayı başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere birçok kamu kurumumuza ben burada huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel millet bahçemizden yararlanacak vatandaşlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun temennilerinde bulunuyorum. Vatandaşlarımız aileleriyle burada vakit geçirebilecek."

        Vali Bozkurt ve beraberindekiler millet bahçesi içerisinde yer alan Sultan Abdülhamid Han Camisi'ni de dualarla ibadete açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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