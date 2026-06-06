Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı

        Ağrı'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı

        Ağrı'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 22:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı

        Ağrı'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.


        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hafta boyunca sportif aktiviteler, şehit ailesi ziyareti ve mevlit programı yapıldı.

        6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekilerce Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Başsavcı Çalış, adalet sisteminin önemli bir parçasını oluşturan ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin gününü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        "İnsana dokunuyor, insanı dokuyoruz" şiarıyla gece gündüz demeden, zor şartlar altında görev yapan tüm personelin adalet hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Çalış, şöyle konuştu:

        "Ceza infaz personeli, hukukun üstünlüğünün korunmasında, kamu düzeninin sağlanmasında, hükümlü ve tutukluların güvenliğinin temin edilmesinde ve onların topluma yeniden kazandırılmasında büyük sorumluluk üstlenmektedir. Bu görev, yalnızca disiplin ve güvenlik anlayışıyla değil, sabır, özveri, insan haklarına saygı ve yüksek bir meslek ahlakıyla yerine getirilmektedir. Görevi başında şehit olan başta Cengiz Yiğit olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

        Çocukların piyano çalmasıyla devam eden programda, adliye personeli çeşitli şarkı ve türküler seslendirdi.

        Çeşitli yarışmalarda derece elde eden cezaevi personeli ve infaz koruma memurlarına plaket verilen programda, Başsavcı Çalış, Şehit İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit'in babası Mahmut ve annesi Fatma Yiğit'e çiçek takdim etti.

        Programa Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, hakim, savcılar, adliye personeli, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli, infaz koruma memurları ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        Benzer Haberler

        KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği
        KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği
        Patnos'ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı
        Patnos'ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı
        Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Rahmi Koç'a sert tepki
        Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Rahmi Koç'a sert tepki
        Kurşunlama şüphelisi Patnos'ta yakalandı
        Kurşunlama şüphelisi Patnos'ta yakalandı
        Ağrı'nın yüksek rakımlı köyleri çiçeklerle sarardı
        Ağrı'nın yüksek rakımlı köyleri çiçeklerle sarardı
        Diyadin'de yıl sonu sergisi açıldı
        Diyadin'de yıl sonu sergisi açıldı