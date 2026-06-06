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        Ağrı'nın yüksek rakımlı köyleri çiçeklerle sarardı

        Ağrı'da karın geç eridiği yüksek rakımlı köylerin çevresi sarı çiçeklerle renklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 10:08 Güncelleme:
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        Ağrı'nın yüksek rakımlı köyleri çiçeklerle sarardı

        Ağrı'da karın geç eridiği yüksek rakımlı köylerin çevresi sarı çiçeklerle renklendi.

        Kışın zorlu geçtiği kentte, doğada baharın güzellikleri yaşanıyor.

        Havaların ısınmasıyla yüksek rakımlı köylerin çevresinde sarı renkli başta olmak üzere farklı tonlarda çiçekler açtı.

        Yerleşim yerlerinin etrafında ve düzlük alanlarda açan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu.

        Baharın güzelliklerinin hakim olduğu köyler ve çevresi dronla görüntülendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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