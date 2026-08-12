Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da gençler tarih yolculuğu için Çanakkale'ye uğurlandı

        Ağrı'da gençler tarih yolculuğu için Çanakkale'ye uğurlandı

        Ağrı'da lise öğrencileri "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Ağrı'da gençler tarih yolculuğu için Çanakkale'ye uğurlandı

        Ağrı'da lise öğrencileri "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" temasıyla Ahlat, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür rotası yolculuğuna uğurlandı.

        Valilik himayelerinde, gençlerin ufkunu genişletmek, tarihten aldıkları güçle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" projesi kapsamında son öğrenci kafilesi için Valilik önünde program düzenlendi.

        Vali Önder Bozkurt, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve beraberindekiler, Ahlat, Çanakkale ve Ankara'ya gidecek öğrencilerden oluşan son kafileyi uğurladı.

        Program kapsamında, Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatan Ahlat'ı, milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi Çanakkale'yi ve başkent Ankara'yı ziyaret edecek öğrenciler, tarihi ve kültürel mirası yerinde görme imkanı bulacak, milli bilinç, tarih şuuru ve medeniyet tasavvurlarını güçlendirecek çeşitli etkinliklere katılacak.

        REKLAM

        Belirli aralıklarla yapılan gezi programından toplamda 1071 öğrenci yararlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Fırtına alarmı!
        Fırtına alarmı!
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Yapay zekadan dert ortağı olur mu?
        Italiano'dan Trossard kararı!
        Italiano'dan Trossard kararı!
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        İngiltere'de bir radyo yanlışlıkla Kral Charles'ı öldürdü
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        ABD-İran hattında müzakere sağlandı mı?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Kıvanç'tan sosyal medya kararı
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Ofisine döndü, gözlerine inanamadı! Yaban arıları 1 metrelik yuva kurdu
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Suikastçıdan Jodie Foster'a mesaj
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Talisca, Alex'in rekorunu kırdı!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Dusan Vlahovic İstanbul'a geliyor!
        Sürpriz aşk
        Sürpriz aşk

        Benzer Haberler

        Ağrı'dan 200 öğrenci Çanakkale ve Ankara'ya tarih yolculuğuna uğurlandı
        Ağrı'dan 200 öğrenci Çanakkale ve Ankara'ya tarih yolculuğuna uğurlandı
        Ağrı'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Ağrı'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
        Ağrı'da sağanak sonrası sel meydana geldi
        Türkiye ile İran heyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı
        Türkiye ile İran heyeti arasında sınır güvenliği toplantısı yapıldı
        Ağrı Dağı zirvesi, dağcıları ağırlamaya devam ediyor
        Ağrı Dağı zirvesi, dağcıları ağırlamaya devam ediyor
        Diyadin'den yükselen ilham: Genç kız kültürüne sahip çıkıyor
        Diyadin'den yükselen ilham: Genç kız kültürüne sahip çıkıyor