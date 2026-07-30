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        Ağrı'da karların erimediği dağlar rengarenk çiçekleriyle doğa tutkunlarının rotasında

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde temmuz ayının sonuna doğru çiçeklerin açtığı karlı dağlar, doğa tutkunlarını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Ağrı'da karların erimediği dağlar rengarenk çiçekleriyle doğa tutkunlarının rotasında

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde temmuz ayının sonuna doğru çiçeklerin açtığı karlı dağlar, doğa tutkunlarını ağırladı.

        Ülke genelinde sıcak hava etkili olurken Taşlıçay ilçesindeki 3 bin 500 rakımlı Aladağlar temmuz ayında da karla kaplı manzarasını koruyor.

        Bir yanında kar, bir yanında rengarenk çiçeklerin açtığı dağlar, sahip olduğu doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

        Doğa tutkunları, saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından karlı ve kayalık bölgelerden geçerek zirveye ulaşmayı başardı.

        Zirvesinde Süphan Dağı, Ağrı Dağı, Tendürek Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde vakit geçiren doğa tutkunları, Türk bayrağı açtı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Doğa tutkunlarının zorlu tırmanışı ve karlı dağlar, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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