DSİ Ağrı'da taşkın riskine karşı yatırımlarını sürdürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Ağrı'da yerleşim yerleri ile tarım alanlarını taşkın riskine karşı korumak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.





DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, arazi toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden maksimum verim elde etmek, vatandaşlara sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırmak ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yerleşim yerleri ile tarım alanlarını taşkın riskine karşı korumak amacıyla yatırımlar aralıksız sürdürülüyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de yağış rejimlerinde yaşanan düzensizliklerin taşkın, sel ve benzeri doğal afetlerin artmasına neden olduğunu belirtti.



Balta, bu afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ülke genelinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.



Taşkın kontrol projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Balta, "DSİ olarak taşkınlardan kaynaklanan can ve mal kayıplarının önlenmesi için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda, Ağrı il merkezi Karasu Deresi taşkın kontrol çalışmalarının yanı sıra Ağrı Diyadin ilçe merkezi 2. kısım ile Eleşkirt ilçe merkezi 2. kısım taşkın kontrol çalışmalarımız da planlanan program doğrultusunda devam etmektedir." ifadelerini kullandı.





Balta, bu projelerin yalnızca taşkın riskini azaltmakla sınırlı olmadığına işaret ederek, "Hayata geçirdiğimiz taşkın kontrol projeleriyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alırken, dere yataklarında gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri sayesinde şehirlerimizin estetik görünümüne ve yaşam kalitesinin artırılmasına da önemli katkılar sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Ağrı'nın ihtiyaçları doğrultusunda planlanan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Balta, gerçekleştirdikleri yatırımların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.



