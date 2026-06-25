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        Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Hazreti Hüseyin ile ailesi ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmelerinin 1387'nci yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Ağrı'da Kerbela şehitleri anıldı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Hazreti Hüseyin ile ailesi ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmelerinin 1387'nci yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

        Ehlibeyt Yeşil Derneğince gerçekleştirilen programda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen vatandaşlar, asri mezarlık ve Yassıkaya köyünü ziyaret etti.

        Ardından Türk bayrakları eşliğinde Ehlibeyt Yeşil Camisi'ne kadar yürüyen vatandaşlar, ilahiler okuyup sinelerine vurarak gözyaşı döktü.

        Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla devam eden programa Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

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