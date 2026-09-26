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        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü yakalandı

        Ağrı'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 22:58 Güncelleme:
        Ağrı'da kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü yakalandı

        Ağrı'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezi ve 7 ilçede 77 ekip ve 297 personelin katılımıyla, 35 sabit uygulama noktası ile 18 lokasyonda umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda 5 bin 985 kişi ile 1613 aracı sorgulayan ekipler, ruhsatsız tabanca ve muşta ele geçirdi, 24 araç ve sürücüsü hakkında işlem yaptı, 2 aracı trafikten menetti.

        Denetimlerde 861 bin 705 lira idari para cezası uygulayan ekipler, toplam 116 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişiyi yakaladı.

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        Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan denetimlerde ifadelerinin alınmasına yönelik aranması bulunan 23 kişi de yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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