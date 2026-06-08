Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'da mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü

        Ağrı'da mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü

        Ağrı'da ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü

        Ağrı'da ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü.

        Kent merkezinin en uzak yerleşim yerlerinden olan Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan mendereslerde bahar güzelliği yaşanıyor.

        İlkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen mendereslerin çevresi de hem yeşile büründü hem de çiçeklerle kaplandı.

        Düz ovada kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin çevresinde güzel manzaralar oluştu.

        Bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımda da kullanılan menderesler dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        THY'den jet yakıtı açıklaması
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        İddia: Trump, Chagos Adaları'nı satın almayı değerlendiriyor
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        Dünya Kupası'na Brezilya damgası!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ağrı Kitap Günleri kapılarını açtı
        Ağrı Kitap Günleri kapılarını açtı
        Ağrı'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı
        Ağrı'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı
        KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği
        KOSGEB'den KOBİ'lere 30 milyon TL'ye kadar finansman desteği
        Patnos'ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı
        Patnos'ta trafik kazası: Araç takla attı, sürücü yaralandı
        Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Rahmi Koç'a sert tepki
        Patnos Gazeteciler Cemiyeti'nden Rahmi Koç'a sert tepki
        Kurşunlama şüphelisi Patnos'ta yakalandı
        Kurşunlama şüphelisi Patnos'ta yakalandı