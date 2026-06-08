Ağrı'da mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü
Ağrı'da ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü.
Ağrı'da ilkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle mendereslerin su seviyesi yükseldi, çevresi yeşile büründü.
Kent merkezinin en uzak yerleşim yerlerinden olan Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan mendereslerde bahar güzelliği yaşanıyor.
İlkbahar mevsiminde etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen mendereslerin çevresi de hem yeşile büründü hem de çiçeklerle kaplandı.
Düz ovada kıvrılarak akan kilometrelerce uzunluktaki mendereslerin çevresinde güzel manzaralar oluştu.
Bölgedeki hayvanların su ihtiyacını karşılayan ve tarımda da kullanılan menderesler dronla görüntülendi.
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