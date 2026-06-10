Ağrı'da Sadettin Ökten'in "düşünce ve medeniyet" eksenli fikir dünyası konuşuldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde "Modern İnsanın Çıkmazı Bağlamında Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni" düzenlendi.



Valilik koordinesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliğince düzenlenen "Modern İnsanın Çıkmazı Bağlamında Prof. Dr. Sadettin Ökten Bilgi Şöleni" kapsamında yapılacak çalıştay için üniversite kampüsündeki konferans salonunda program düzenlendi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, burada yaptığı konuşmada, Sadettin Ökten'in kitaplarından bahsetti.



Tevhit kavramına değinen Cangir, şunları kaydetti:



"'Türk kültür ve medeniyetinin bin yılı aşan süredir en kurucu değeri ve ilkesi nedir' diye düşündüğümüzde herhalde hepimiz kabul ederiz ki karşımıza tevhit kavramı çıkar. İşte bu inanç beraberinde bir ahlak nizamı da getiriyor. İnsanların bu anlayış, inanç, ilke ve değerlerle yapıp ettikleri de kültürü oluşturuyor. Yani yapay bir ayrım değil. Bizim bin yılı aşan bir süredir tevhit inancıyla bu ruhun taşa yansıması mimariyi oluşturuyor, sese yansıması musikiyi oluşturuyor, yazıya yansıması hat sanatına ruh ve biçim veriyor."



Cangir, Ökten'in kitaplarında medeniyetin inanç ile ahlak nizamı ve bunun hayata yansımasıyla ilgili çözümlerin bulunduğunu anlatarak, "Hocamız, 'bizim medeniyet tasavvurumuzun şehir için kurucu ilkeler nedir' dediğinde birincisine edep, ikincisine vicdan murakabesi, üçüncüsüne tevhit diyordu. Normalde çoğu insan günlük dilde bunu söylerken edep aklına gelmez ama Sadettin hocamız şehri düzenlerken kurucu ilkelerden edebi söylüyordu. Bizim geleneğimizde de bunun önemini hocamız üzerinden tekrar anlamış oldum." diye konuştu.



Vali Önder Bozkurt ise Sadettin Ökten'in, fikirleriyle, eserleriyle insanı bir mana arayışına yönelttiğini söyledi.



Ökten'in gençlere çok önemli tavsiyeleri olduğunu belirten Bozkurt, "Her şeyi tekrar etmeyeceğiz, direkt kopyalamayacağız. Onu bir basamak olarak oluşturup yeni fikirler üreteceğiz. Yeniliklerle geçmiş arasında bir kompozisyon üreteceğiz." ifadesini kullandı.



Prof. Dr. Sadettin Ökten de bilim ve felsefenin kavramlarla yapıldığına işaret ederek, "Kavramların şümulü ve muhtevası söz konusudur. Eğer o kavramlar, sizin düşünce ve duygu dünyanıza ait kavramlar olmasa, onlarla ne kadar bilim yapmaya çalışsanız da o bilimin sonucu size ait olmaz. Ben kendimize ait kavramları, bilimsel yani zihni faaliyetlerimize dahil etmek istiyorum." dedi.



Programa, emekli vali ve yazar Orhan Alimoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala ve il protokolü katıldı.



Prof. Dr. Ökten'in bilimsel çalışmalarını konu alan çalıştay 3 oturum şeklinde yapılıyor.

