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        Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

        Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine sığındı.

        Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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