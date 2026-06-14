Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu.
Giriş: 14.06.2026 - 13:29 Güncelleme:
Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine sığındı.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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