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        Ağrı'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'da araç alım-satım işlemleri üzerinden tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Ağrı'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

        Ağrı'da araç alım-satım işlemleri üzerinden tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren planlı çalışma yürütüldü.

        Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yapılan incelemelerde, MASAK verileri doğrultusunda şüphelilere ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 lira olduğu tespit edildi.

        İncelemelerde, bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı, müşteki beyanları doğrultusunda ise faiz karşılığında para verilerek hayali araç satışları üzerinden tefecilik yapıldığı değerlendirildi.

        Elde edilen deliller doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 89 tabanca fişeğinin yanı sıra tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirdi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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