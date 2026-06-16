Ağrı'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'da araç alım-satım işlemleri üzerinden tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yaklaşık 7 ay süren planlı çalışma yürütüldü.



Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında yapılan incelemelerde, MASAK verileri doğrultusunda şüphelilere ait hesap hareketlerinin toplam hacminin 378 milyon 775 bin 83 lira olduğu tespit edildi.



İncelemelerde, bazı araç alım-satım işlemlerinin gerçeği yansıtmadığı, müşteki beyanları doğrultusunda ise faiz karşılığında para verilerek hayali araç satışları üzerinden tefecilik yapıldığı değerlendirildi.



Elde edilen deliller doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.



Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 89 tabanca fişeğinin yanı sıra tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirdi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

