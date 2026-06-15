AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Ağrı'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreci de Cumhuriyet'imizin ikinci asrına bırakılan en kıymetli kazanımlardan biri olarak tarihteki yerini alacaktır." dedi.



Uygur, partisinin Ağrı İl Başkanlığınca İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu'nda "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne doğru emin ve güçlü adımlarla yürüdüklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'ye istikamet çizen bir lider olduğunu belirten Uygur, şöyle devam etti:



"Gazze ve Suriye başta olmak üzere dünyanın neresinde bir zulüm varsa, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun sesi olan, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 'haklının güçlü olduğu bir dünya mümkün oluncaya kadar dünya beşten büyüktür demeye devam edeceğiz' diyen, 'daha adil bir dünya mümkündür demeye devam edeceğiz' diyen bir lider, zulme karşı mazlumun yanında olan, mazlumun umudu, mazlumun duası olan bir lider, nerede bir haksızlık varsa o haksızlığın karşısında duran bir lider, nerede Türkiye'nin hukuku ve menfaati varsa onun mücadelesini veren bir lider, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan."



Uygur, Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada savaşların, krizlerin, belirsizliklerin ve güç mücadelelerinin yaşandığı bir döneme şahitlik ettiklerine dikkati çekti.



Türkiye Yüzyılı'nın önemine değinen Uygur, "10 yıllar boyunca milletimizin huzurunu hedef alan, kardeşliğimize kasteden ve ülkemizin önüne çekilmek istenen terör duvarının aşılması da işte bu güçlü devlet iradesinin, milli birlik ve beraberlik şuurunun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinin, dik duruşunun bir neticesi olmuştur. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' süreci de Cumhuriyet'imizin ikinci asrına bırakılan en kıymetli kazanımlardan biri olarak tarihteki yerini alacaktır." diye konuştu.



- "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan o büyük yolsuzluk kendi şikayetleriyle başladı"



AK Parti teşkilatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" istikameti üzerine yol aldığını ifade eden Uygur, şöyle konuştu:



"Ülkeyi yönetmeye talip ana muhalefet partisinde olanlardan da aslında kısaca bahsetmek gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan o büyük yolsuzluk kendi şikayetleriyle başladı. 'Oralarda büyük yolsuzluklar, büyük usulsüzlükler oluyor' diye kendileri ifade verdiler. Şaibeli kurultayları, yine delege satın aldığı noktasında da kendi şikayetleriyle, kendi açtıkları davayla başladı."



Uygur, Türkiye'ye istikamet belirlemeye vadedenlerin kendi içlerindeki ihtilafları, yaşadıkları kaosu, kargaşayı ve milletin kendilerine emanet ettiği belediyelerde yaşananların bütün milletin gözünün önünde cereyan ettiğini ifade etti.



Uygur, şunları kaydetti:



"Milletimizin emanetine nasıl ihanet ettiklerini bütün Türkiye şahitlik ediyor. Onlar kendi içlerindeki o kaosla, o kargaşayla uğraşırken biz onların gündeminden ari olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yine Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi konuşmaya devam edeceğiz. Onlar, bırakın Türkiye'nin geleceğine bir vizyon koymayı, Türkiye'nin geleceğine bir istikamet belirlemeyi, kendi gelecekleriyle ilgili bile bir istikamet, bir hedef, bir rota belirlemekten şu anda aciz konumdalar. Hepimiz, bütün milletimiz buna şahitlik ediyor."



AK Parti olarak günü kurtarmanın değil, geleceği inşa etmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayan Uygur, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Evet, onlar belediyelerdeki yolsuzlukları konuşurken, onların belediyeler yolsuzluğu konuşulurken, onların kurultaydaki usulsüzlükleri konuşulurken biz teşkilatlarımızla birlikte, milletimizle birlikte milletimizin, ülkemizin geleceğini, ülkemizin, milletimizin yarınlarını konuşmaya devam edeceğiz. Onlar kendi yarınlarından emin olamazken biz Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği istikamette güçlü ve büyük Türkiye yolunda inşallah yol yürümeye devam edeceğiz. Evet bizim aramızdaki fark da işte tam olarak da burada ortaya çıkıyor."



AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız da programda konuşma yaptı.

