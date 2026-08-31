Ağrı'da tırın dorsesindeki tüpte 5 kilo 202 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir tırın dorsesindeki tüp içerisine gizlenmiş 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir tırın dorsesindeki tüp içerisine gizlenmiş 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İran’dan Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına gelen yabancı uyruklu J.J'nin kullandığı tırda x-ray tarama cihazında şüpheli yoğunluğa rastlandı.
Arama hangarına getirilen tır dorsesinin dolabında bulunan tüp içine zulalanmış şeffaf poşetlerde, 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı, tır ve dorseye el konuldu.
Konuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
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