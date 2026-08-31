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        Ağrı'da tırın dorsesindeki tüpte 5 kilo 202 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir tırın dorsesindeki tüp içerisine gizlenmiş 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Ağrı'da tırın dorsesindeki tüpte 5 kilo 202 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda İran'dan gelen bir tırın dorsesindeki tüp içerisine gizlenmiş 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İran’dan Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına gelen yabancı uyruklu J.J'nin kullandığı tırda x-ray tarama cihazında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

        Arama hangarına getirilen tır dorsesinin dolabında bulunan tüp içine zulalanmış şeffaf poşetlerde, 5 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı, tır ve dorseye el konuldu.

        Konuyla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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