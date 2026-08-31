Ağrı'nın Patnos ilçesindeki "Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi"nde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 75 seviyesine ulaştığı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı sürdürülen Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

Su kaynağını Patnos Barajı'ndan alan ve günlük 40 bin metreküp arıtma kapasitesiyle projelendirilen tesiste fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede filtre ve durultucu ünitelerinin uzay çatı sistemlerinin tamamlandığını, çatı kaplama çalışmalarına geçildiğini belirtti.

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İdare binası, kimya binası, ısı merkezi ve klor binasında ince işçiliklerin tamamladığını aktaran Balta, "Mekanik ekipman montajlarının büyük bölümünü gerçekleştirdik. Yüzer terfi istasyonu, SCADA ve otomasyon sistemleri, pompa montajları ile çevre düzenleme çalışmalarımız eş zamanlı olarak devam ediyor. Hedefimiz kalan imalatları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak tesisimizi hizmete almaktır." ifadelerini kullandı.

Balta, tesis tamamlandığında Patnos Barajı'ndan alınan ham suyun modern fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinden geçirilerek yılda 10 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu olarak ilçe halkının hizmetine sunulacağını anlattı.

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Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Küresel iklim değişikliği ve artan su ihtiyacı, güçlü ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanında içme suyu projelerimizi hayata geçiriyoruz. Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi de bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak önemli yatırımlarımızdan biridir. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız sağlıklı, kaliteli ve güvenilir içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşabilecek, yatırımımız halk sağlığının korunmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır."