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        Ağrı'da atçılığı geliştirmek amacıyla mahalli yarışlar düzenlendi

        Ağrı'da, safkan Arap atı ırkının ıslahına katkı sağlamak, ata sporu atçılığı geliştirmek amacıyla "Mahalli At Yarışları" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Ağrı'da atçılığı geliştirmek amacıyla mahalli yarışlar düzenlendi

        Ağrı'da, safkan Arap atı ırkının ıslahına katkı sağlamak, ata sporu atçılığı geliştirmek amacıyla "Mahalli At Yarışları" yapıldı.

        Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kadim Gelenek, Asil Miras, Büyük Heyecan" mottosuyla Aşkale köyü yakınlarında "Mahalli At Yarışları" gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, mehteran takımının gösterisinin yanı sıra cirit gösterisi yapıldı.

        Vali Önder Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, atın hiçbir zaman yalnızca bir binek hayvanı olmadığını, yol arkadaşı ve savaş meydanlarında yoldaş olduğunu söyledi.

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        Atın, hızın, cesaretin, asaletin, özgürlüğün sembolü olduğunu ve İslam dininde de ata verilen değerin son derece anlamlı olduğunu belirten Bozkurt, "Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de atları insanın hizmetine verilen nimetler arasında zikretmiştir. Peygamber Efendimizin de at yetiştirmeyi ve atlarla ilgilenmeyi teşvik eden hadisleri bizlere ulaşmıştır." diye konuştu.

        Bozkurt, Ağrı'nın geniş ovaları, yüksek dağları ve zengin coğrafyasının at kültürünün yaşatılması için büyük imkanlar sunduğunu anlattı.

        Geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini ve yarışmada önemli olanın yalnızca dereceye girmek olmadığını vurgulayan Bozkurt, şöyle konuştu:

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        "Alın terini, emeği, sabrı ve mücadeleyi ortaya koymak daha da önemlidir. Bu güzel organizasyonun ilimizde atçılık kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına vesile olmasını diliyorum. Yarışların centilmence, kazasız ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini umut ediyorum."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından 3 farklı yarışın yapıldığı etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 1400, 1600 ve 2000 metrelik mesafelerde yapılan yarışmalarda dereceye giren atların sahiplerine para ödülü verildi.

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