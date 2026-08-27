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        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ağrı Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı Valiliğini ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ağrı Mollakara Altın Madeni"nin açılışı sonrası Ağrı Valiliğine geldi.

        Vali Önder Bozkurt tarafından karşılanan Yılmaz, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Yılmaz, kentteki çalışmalarla ilgili Vali Bozkurt'tan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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