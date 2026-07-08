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        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'daki yaylada selden etkilenen göçerlere yardım ulaştırıldı

        Ağrı'daki yaylada selden etkilenen göçerlere yardım ulaştırıldı

        Ağrı'da sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen göçer ailelere yardım ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Ağrı'daki yaylada selden etkilenen göçerlere yardım ulaştırıldı

        Ağrı’da sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen göçer ailelere yardım ulaştırıldı.

        Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Önceki gün yoğun sağanak nedeniyle il merkezine bağlı Sarıharman köyü yakınlarındaki yaylada sel meydana geldi.

        Sel nedeniyle çadırlardaki eşyalar zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Kızılay ekipleri, 7 aileye gıda kolisi ve battaniye, çocuklara ise hediye verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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