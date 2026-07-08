Ağrı'daki yaylada selden etkilenen göçerlere yardım ulaştırıldı

Ağrı’da sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen göçer ailelere yardım ulaştırıldı. Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Önceki gün yoğun sağanak nedeniyle il merkezine bağlı Sarıharman köyü yakınlarındaki yaylada sel meydana geldi. Sel nedeniyle çadırlardaki eşyalar zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kızılay ekipleri, 7 aileye gıda kolisi ve battaniye, çocuklara ise hediye verdi.

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