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        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Ağrı'nın doğa harikası Balık Gölü'nde binlerce kişinin katılımıyla şenlik yapıldı

        Ağrı'nın doğa harikası Balık Gölü'nde binlerce kişinin katılımıyla şenlik yapıldı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Ağrı'nın doğa harikası Balık Gölü'nde binlerce kişinin katılımıyla şenlik yapıldı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde şenlik düzenlendi.

        Valilik ve Taşlıçay Kaymakamlığının koordinesinde gerçekleştirilen şenliğe, il merkezinin yanı sıra Taşlıçay, Doğubayazıt ve Iğdır'dan binlerce kişi katıldı.

        Şenlikte çiftçiler tarafından düzenlenen "Kuzu Güzellik Yarışması" renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmada dereceye giren kuzuların sahiplerine para ödülü verildi.

        Göl kıyısındaki pistte off-road gösterisinin de yapıldığı şenlikte, vatandaşlar halay çekip eğlenceli anlar yaşadı, çocuklar uçurtma uçurdu. Bazı vatandaşlar teknelerle gölde gezinti yaptı.

        Vali Önder Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, şenliğin binlerce kişinin katılımıyla doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

        Balık Gölü'nün birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını dile getiren Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Bizler bugün Ağrı Dağı'nın gölgesinde yaşayan insanlar olarak geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir milleti güçlü kılan sadece sahip olduğu imkanları değildir. Asıl güç tarihi bilmek, medeniyet değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır."

        Bozkurt, ecdadını tanıyan, tarihinden ilham alan ve milletinin değerlerini özümseyen her bir gencin Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek en büyük hazine olacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu sadece bir kalkınma hedefi değil, bu vizyon aynı zamanda medeniyet değerlerimize de sahip çıkmaktır. Köklü hafızamızdan aldığımız güçle geleceğe yön vermektir." ifadelerini kullandı.

        "Terörsüz Türkiye" hedefiyle Ağrı'da birçok önemli faaliyet icra ettiklerini anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Balık Gölü de bu vizyonun önemli değerlerinden birisidir. Balık Gölü, Türkiye'nin en yüksek rakımlı tatlı su gölüdür. Balık Gölü'nün eşsiz harikası sadece Ağrı'mızın değil, ülkemizin ortak mirasıdır. Bizlere düşen görev nedir, bu güzelliklerin, bu tarihi eşsiz doğa güzelliklerini korumaktır, tanıtmaktır ve gelecek nesillere aktarmaktır."

        Etkinliğe, Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, vali yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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