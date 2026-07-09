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        Ekstrem sporcuları volkanik Tendürek Dağı'nda sıra dışı bir deneyim yaşadı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin farklı illeri ile Almanya'dan Ağrı'ya gelen enduro ve ATV sporcuları, Ağrı Dağı ve volkanik Tendürek Dağı'nın 3 bin 500 rakımını kapsayan 121 kilometrelik zorlu parkurda yarışarak farklı bir deneyim yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Ekstrem sporcuları volkanik Tendürek Dağı'nda sıra dışı bir deneyim yaşadı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Türkiye'nin farklı illeri ile Almanya'dan Ağrı'ya gelen enduro ve ATV sporcuları, Ağrı Dağı ve volkanik Tendürek Dağı'nın 3 bin 500 rakımını kapsayan 121 kilometrelik zorlu parkurda yarışarak farklı bir deneyim yaşadı.

        Ağrı Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'na 121 sporcu katıldı.

        TRT Park'tan başlayan ve Diyadin Murat Kanyonu çevresinde devam eden yarışlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Ekstrem dayanıklılık sporu enduro branşındaki sporcular, Tendürek Dağı'nın zorlu parkurunda mücadele etti.

        Sporcular, dik yamaçları ve yer yer kar örtüsüyle kaplı Tendürek Dağı'nın eteklerinden geçerek yaklaşık 3 bin 500 rakımdaki krater gölüne ulaştı.

        Burada kısa süre vakit geçiren sporcular, daha sonra Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımına uzanan etapta yarıştı. Aynı gün içinde iki volkanik dağın yüksek rakımlarında mücadele eden sporcular, zorlu arazi ve doğa koşullarına rağmen şampiyonayı sorunsuz tamamladı.

        - "İlk defa bu kadar uzun bir rotadayım"

        Kocaeli'nden gelen Ayşegül Avcı, AA muhabirine, 2 yıldır motosiklet sürdüğünü ancak ilk defa enduro yarışmasına katıldığını söyledi.

        Ağrı'nın dağları ve doğasından çok etkilendiğini dile getiren Avcı, "İlk defa bu kadar uzun bir rotadayım. Coğrafyaya bayıldım. O kadar çok güzellik var ki motosiklet sürerken bakmaktan gidebilecek miyim bilmiyorum." dedi.

        Eskişehirli Murat Akın da şampiyonaya katılmak için araçlarıyla 18 saatlik yoldan geldiklerini anlattı.

        İnanılmaz bir coğrafyada yarıştıklarını belirten Akın, şöyle konuştu:

        "Tendürek Dağı'na, oradan da Ağrı Dağı'na 3 bin 200 rakıma çıktık, efsane bir rotaydı. Harika yerler gördük. Harika bir coğrafya ve muhteşem bir yükseklikte yarıştık. Ağrı Valiliği ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir rota çıkarmışlar, efsane bir yarış oldu. Gelecek seneyi iple çekiyorum."

        - "Tendürek Dağı'nın zirvesindeki krater gölü çok etkileyiciydi"

        Bursa'dan gelen İbrahim Çakır da ilk defa bu kadar yüksek bir rotaya çıktıklarına dikkati çekerek, "Yukarı çıkarken oksijen azalmasını motorların gaz yemesinden hissettik. Ağrı Dağı'nı da çok beğendik. Tendürek Dağı'nın zirvesindeki krater gölü çok etkileyiciydi." diye konuştu.

        İstanbul'dan gelen İsmail Tüzemen zorlu ve keyifli bir şampiyonaya katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

        Almanya'dan Emre Çolak da dağları çok sevdiğini, Ağrı Dağı ve Tendürek Dağı'nda yarışmanın keyif verici olduğunu dile getirdi.

        Selver Sevcan Yolal da ilk defa bir yarışmaya katıldığını vurgulayarak, "Yüksek rakımlara çıktık, çoğu zaman nefesim kesildi. Birçok yere gittik ama Tendürek ve Ağrı Dağı gördüğüm en güzel doğaya sahip dağlar diyebilirim. İnanılmaz güzel ve aksiyonlu geçti. Çok güzel ağırlandık. Ağrı Dağı'nı çok güzel buldum, oturup izlemek ve gitmeden doymak istiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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