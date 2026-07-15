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        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Oyuncak gitar, valiz ve çuvala gizlenmiş 23 kilo 142 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Oyuncak gitar, valiz ve çuvala gizlenmiş 23 kilo 142 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, oyuncak gitar, valiz ve çuvala gizlenmiş 23 kilo 142 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Oyuncak gitar, valiz ve çuvala gizlenmiş 23 kilo 142 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, oyuncak gitar, valiz ve çuvala gizlenmiş 23 kilo 142 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.

        İran'dan Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu bir kişinin, oyuncak gitar ile valizinin çekme demirlerine gizlenmiş 1 kilo 102 gram sentetik uyuşturucu​​​​​​​ ele geçirildi.

        Ekipler başka bir operasyonda ise İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır ve dorsesinde gerçekleştirilen aramalarda iki çuval içerisine gizlenmiş 22 kilo 40 gram uyuşturucu madde buldu.

        Açıklamada, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarında yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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