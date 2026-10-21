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        Patnos Kazanbey Köyü'nde örnek dayanışma

        Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Kazanbey Köyü'nde, muhtar Enis Koç'un girişimi ve köy halkının imece usulüyle sağladığı desteklerle cami bahçesine külliye niteliğinde bir yerleşke kazandırıldı. Tamamen köy bütçesi ve vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptıkları hayırlarla hayata geçirilen çalışma, köyde birlik, beraberlik ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Patnos Kazanbey Köyü'nde örnek dayanışma

        Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Kazanbey Köyü’nde, muhtar Enis Koç’un girişimi ve köy halkının imece usulüyle sağladığı desteklerle cami bahçesine külliye niteliğinde bir yerleşke kazandırıldı. Tamamen köy bütçesi ve vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptıkları hayırlarla hayata geçirilen çalışma, köyde birlik, beraberlik ve dayanışmanın güzel bir örneği oldu.

        Patnos’un Kazanbey Köyü’nde vatandaşların ortak çabasıyla hayata geçirilen örnek bir hizmet, köy halkının dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Köy Muhtarı Enis Koç’un öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, cami bahçesinde farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenen, külliyeyi andıran bir yerleşke oluşturuldu.

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        Köy halkının imece usulüyle bir araya gelerek katkı sunduğu projede, cami bahçesinin daha işlevsel ve kullanışlı bir alana dönüştürülmesi hedeflendi. Yapılan çalışmalar kapsamında alt kısmında havuz bulunan, üst bölümünde kız Kur’an kursu yer alan bir yapı oluşturulurken, bahçeye de vatandaşların kullanımına yönelik bir çadırvan yapıldı. Böylece cami çevresinde hem dinî eğitim faaliyetlerine hem de sosyal ihtiyaçlara hizmet edecek bir alan ortaya çıkarıldı.

        Kamu kaynağı değil, köy halkının hayırlarıyla yapıldı

        Kazanbey Köyü’nde gerçekleştirilen çalışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise hizmetlerin köy halkının kendi imkânlarıyla hayata geçirilmesi oldu. Yerleşkenin yapımında köy bütçesinin ve köyde yaşayan vatandaşların gönüllü olarak yaptıkları hayırların kullanıldığı belirtildi.

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        Köylülerin maddi ve manevi katkılarıyla ortaya çıkan bu eser, ortak hareket edildiğinde önemli hizmetlerin gerçekleştirilebileceğini gösterdi. Herkesin imkânı ölçüsünde destek verdiği çalışma, köy halkının yaşadığı yere sahip çıkmasının ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakma isteğinin de bir göstergesi olarak değerlendirildi.

        Köyde yaşayan vatandaşların katkılarıyla tamamlanan çalışma, yalnızca fiziksel bir yapı kazandırmakla sınırlı kalmadı; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve ortak sorumluluk bilincinin de somut bir örneği oldu.

        Muhtar Enis Koç’tan köy halkına teşekkür

        Kazanbey Köyü Muhtarı Enis Koç, ortaya çıkan eserde emeği ve katkısı bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Köy halkının desteğiyle böyle bir hizmetin köye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

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        Köy sakinlerinin gönüllü katkılarıyla ortaya çıkan eserin kendilerini mutlu ettiğini belirten Koç, köy halkının gösterdiği duyarlılık ve dayanışmanın takdire değer olduğunu ifade etti. Koç, bu tür ortak çalışmaların köyün gelişimine katkı sunduğunu ve vatandaşların bir araya geldiğinde önemli işlere imza atabildiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

        Kazanbey Köyü’nden örnek dayanışma

        Kazanbey Köyü’nde hayata geçirilen bu çalışma, yerel ölçekte dayanışmanın ve gönüllü hayır faaliyetlerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Vatandaşların kendi köylerine hizmet kazandırmak amacıyla el ele vermesi, ortak değerler etrafında birleşmenin güzel bir örneği oldu.

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        Cami bahçesinde oluşturulan külliye niteliğindeki yerleşkenin, köy halkının bir araya geldiği ve dinî eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü önemli alanlardan biri olması hedefleniyor.

        Köy Muhtarı Enis Koç’un girişimi ve vatandaşların desteğiyle ortaya çıkan bu eser, Kazanbey Köyü’nde birlik ve beraberliğin somut bir karşılığı olarak öne çıkarken, köy halkının kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği hizmet de takdir topluyor.

        Kazanbey Köyü’nde ortaya konulan bu örnek, dayanışma kültürünün yaşatıldığı yerde yalnızca yapılar değil, ortak emekle büyüyen bir birliktelik de inşa edildiğini gösteriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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