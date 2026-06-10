Patnos'ta 30 dekarlık alanda ada çayı üretimi yapılacak

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 30 dekarlık tarlada ada çayı üretimi yapılacak.



İlçeye bağlı Yürekveren köyünde yaşayan Kasım Aslan, Denizli'den getirilen ada çayı fidelerini 30 dekarlık arazinde toprakla buluşturdu.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ekim yapılan tarlada incelemelerde bulundu.



Üretici Aslan, bölgede alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçladığını söyledi.



Ada çayının uzun ömürlü ve ekonomik değeri yüksek bir bitki olduğunu ifade eden Aslan, "Hem kendi arazimi değerlendirmek hem de bölgemizde farklı ürünlerin yetiştirilebileceğini göstermek istedim. Yaklaşık iki, üç ay sonra ilk hasadı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Taşdemir ise vatandaşların tarımsal üretime yönelmesinin önemli olduğunu belirtti.



Hasat dönemine kadar süreci yakından takip edeceklerini ifade eden Taşdemir, "Üretimden olumlu sonuç alınması halinde önümüzdeki yıllarda bu çalışmayı proje kapsamına almayı değerlendireceğiz." diye konuştu.







