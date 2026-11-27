AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye geneli 85 milyondan yaklaşık 40 milyon insanı AK Partili belediyeler hizmet anlayışıyla yönetiyor." dedi.

Aksaray'da belediyenin inşa ettiği Doğal Yaşam Köyü Hobi Bahçeleri'nin açılışında konuşan Demir, Somuncu Baba'nın memleketi Aksaray'da olduğu ve böyle güzel bir eserin açılışını yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hizmet belediyeciliği ile eser siyasetini AK Parti olarak bir araya getirdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman hizmet ve eser belediyeciliğinin tarihini yazdı. İstanbul'un yüzyıllardır biriken su, hava kirliliği, ulaşım ve altyapı gibi problemleri dört buçuk yıl gibi kısa sürede çözdü. Bu çalışmalar insanlarla hizmeti, devletle milleti bir araya getirdi ve AK Parti'yi iktidara taşıdı. Oradan aldığımız gayretle milletimizin gönlünü kazanarak 24 yıllık iktidarımızı devam ettirebildik. Onun için belediyeler, belediye hizmetleri bizim vazgeçilmezimizdir. Belediye başkanları bizim göz bebeğimizdir. Muhalefetin belediyelerine de örnek olacak çalışmalar yapıyoruz."

REKLAM

Demir, AK Parti hükümetleri olarak hiç kimsenin hayal edemediği belki bir asırda yapılamayacak çalışmaların hepsini 24 yıla sığdırdıklarını ifade etti.

AK Partililerin milletin kaynaklarının emanet olduğunu, alın teriyle biriktirilen paranın kıymetini bildiğini ve buna göre hareket ettiğini vurgulayan Demir, "Güzel şehirleri emanet bilinciyle yönetiyoruz. AK Parti olarak asla vazgeçmeyeceğimiz konu emanet. Yaptığımız bütün çalışmaların hepsi şeffaf bir şekilde denetime tabidir. Bizim 827 belediyemiz var. Türkiye geneli 85 milyondan yaklaşık 40 milyon insanı AK Partili belediyeler hizmet anlayışıyla yönetiyor. " diye konuştu.

REKLAM

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yapılan hizmetin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Demir ve beraberindekiler kurdele keserek Doğal Yaşam Köyü Hobi Bahçeleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Demir, kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.