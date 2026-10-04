AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Aksaray'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, tarihten ilham aldıklarını belirterek, "Köklerini bilen milletlerin ufku geniş, yürüyüşü de o kadar kararlı olur." dedi.

Aksaray Belediyesince restore edilen ve hizmete açılan 2. Kılıçarslan Kasrı Sosyal Tesisleri'nin açılış programında konuşan Yenişehirlioğlu, medeniyetin hafızasına, milletin köklerine ve asırlardan süzülüp gelen büyük emanete sahip çıkmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Aksaray'ın Selçuklu'nun Anadolu'yu vatan kılan iradesinin ilim, sanat, ticaret ve imarla yoğrulan müstesna duraklarından biri olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

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"2. Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kudretli hükümdarlarından biridir. Onun döneminde Anadolu, kültürüyle, şehirleriyle ve yapılarıyla vatan haline gelmiştir. Bizim tarih anlayışımızda fetih, gönüller inşa etmek, şehirler imar etmek, medeniyet kurmak ve gelecek nesillere iz bırakmaktır. Açılışını yaptığımız eser bize tam da bunu hatırlatıyor. Ecdadımızın bize bıraktığı miras, omuzlarımızda taşıdığımız sorumluluk yarınlara bırakacağımız önemli bir emanet haline gelmiştir. Bu anlayışla atıl durumda kalan 2. Kılıçarslan Türbesi ve Kasrı kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla hayat buldu. Tarihi dokusuyla, Aksaray'ın kültür ve sosyal hayatına kazandırılmış oldu."

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Yenişehirlioğlu, tarihi yapının restorasyonunun yanı sıra bünyesindeki kafeterya ve sosyal tesis alanlarının da vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Tesisin kapalı ve açık alanlarıyla aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Bizler tarihimizden ilham alıyoruz. Köklerini bilen milletlerin ufku geniş, yürüyüşü de o kadar kararlı olur. Geçmişimizin ihtişamına bakarak sadece kuru bir gurur duymuyoruz. O büyük mirasın gerektirdiği büyük sorumluluğu da üzerimizde taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin temelinde tam da bu anlayış hakimdir. Geçmişten güç alarak bugünü inşa etmek ve geleceğe daha büyük bir Türkiye bırakmak. Ecdadımızın taş üzerine taş koyarak inşa ettiği bu medeniyet mirasını korumak bizim için tarihin ötesinde, tarihimize göstereceğimiz en büyük vefa olur."

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Konuşmaların ardından Yenişehirlioğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindekiler tesisin açılışını gerçekleştirdi.