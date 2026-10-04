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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Salon:Aksaray

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Kadir Girente

        Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse, Gülce Güçtekin, Wilmarie, Kurilo, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç)

        Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakascı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Sema Nur Özbilge Doluca)

        Setler: 22-25, 25-19, 23-25, 25-23, 13-15

        Süre: 147 dakika (32, 29, 33, 29, 24)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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