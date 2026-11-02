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        Aksaray'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Aksaray'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Aksaray'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

        Aksaray’da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        İddiaya göre, Tacin Mahallesi'ndeki evde Şefika Yeşildağ (33) ile 2021 yılında boşandığı eşi Osman O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Yeşildağ bıçakla yaralandı. Polisi arayarak kendisini ihbar eden Osman O, kısa sürede adrese gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yeşildağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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