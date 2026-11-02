Otomobilin takla attığı kazada, kuzeninin ardından sürücü de öldü

AKSARAY'da otomobilin takla attığı kazada hayatını kaybeden kuzeni Selman Eroğlu'nun (24) ardından yaralı sürücü Ömer Eroğlu (24) da kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Akin köyü yolunun 1’inci kilometresinde meydana geldi. Kaporta ustası Ömer Eroğlu'nun kullandığı 06 DB 2008 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ömer Eroğlu ve halasının oğlu Gültepe köyünde imamlık yapan Selman Eroğlu, araçtan fırlayıp yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Selman Eroğlu, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Eroğlu ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu da kurtarılamadı.

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Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.