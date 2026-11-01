Metrelerce yüksek kayaların içine yapılan 3 katlı yer altı şehri

Kapadokya'nın açılış kapısı olan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan kayadan oyma 3 katlı yer altı şehri, tuvaleti, kilerleri, ambarları, yüklükleri, su kuyusu, tandırları, güvercinlikleri, ocakları ve ateş kürsüsü gibi yapılarıyla dikkat çekiyor.

Tarihi dokusuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kapadokya'nın açılış kapısı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan yer altı şehri, asırlar öncesine dayanan yaşam alanlarıyla ilgi çekiyor. 1997 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla 3 katıyla birlikte ortaya çıkan yer altı şehri, çevredeki ilk ve tek tuvaleti olan yer altı şehri olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Roma döneminden kalma Etiler, Hititler, Bizanslılar ve son dolarak Rumların yaşadığı yer altı şehri ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor. Metrelerce yüksek kayaların oyularak oluşturulduğu 3 katlı yer altı şehri içerisinde tuvalet, kilerler, ambarlar, yüklükler, su kuyusu, tandırlar, güvercinlikler, ocaklar ve ateş kürsüsü gibi birçok alan görenlerin ilgisini çekiyor.

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Çevredeki ilk ve tek tuvaleti olan yer altı şehri

Yer altı şehrini anlatan yöre sakinlerinden Bülent Tekeli, yer altı şehrinin bölgenin ilk ve tek tuvaleti olan yer altı şehri olduğunu söyledi. Yer altı şehrinin tamamen orijinal olduğunu belirten Tekeli, hiçbir restorasyon yapılmadığına değinerek, "Burası Güzelyurt 2 nolu yer altı şehri. Bu bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri. Hiç restorasyon görmemiş ve orijinalliğiyle duruyor bu yer altı şehrimiz. Burada Etiler, Hititler, Bizanslılar ve en son 1924'e kadar Rumlar yaşamış. Rumlar boşaltıp gittikten sonra buraları kiler ve sığınak gibi kullanılmış. Burası bölgede tuvaletli ilk ve tek yer altı şehri. Bölgedeki birçok yer altı şehrini gezseniz hiç birinde tuvalet yok" dedi.