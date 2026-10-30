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        Trabzonspor sevdalısı köye bordo-mavi renklerle halı saha yapıldı

        Aksaray'ın Trabzonspor sevdalısı Kökez köyünde devlet ve vatandaş iş birliğiyle bordo mavi renklerde halı saha yapıldı. Tesisinin açılışı Aksaray Valisi Murat Duru ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Trabzonspor sevdalısı köye bordo-mavi renklerle halı saha yapıldı

        Aksaray’ın Trabzonspor sevdalısı Kökez köyünde devlet ve vatandaş iş birliğiyle bordo mavi renklerde halı saha yapıldı. Tesisinin açılışı Aksaray Valisi Murat Duru ve köy halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Aksaray’ın Trabzonspor sevdalısı Kökez köyünde devlet millet el ele verip ortaklaşa halı saha yaptı. Bordo mavi renklerle yapılan halı sahanın açılışında konuşan Aksaray Valisi Murat Duru, devletmillet iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin korunması ve yaşatılmasının büyük kıymet taşıdığını belirtti. Vali Duru, projenin ortaya çıkış sürecine ilişkin, "%70'ini köy halkımız karşılamış, %30'unu biz karşılamışız ve böyle güzel metrekare kapalı alan ve 60 metrekare de idari binası olan gençlerimiz için spor yapabilecekleri muhteşem bir arena yapmışsınız" dedi.

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        Törende konuşmasını gerçekleştiren Kökez Köyü Muhtarı Tuncer Derin ise tesisin teknik ve mali detaylarını şu sözlerle paylaştı: "Sürdürülebilir 2025 yılı performans programımızda yer alan ve 2026 yılında tamamlanan tesisimiz, bin 500 metrekare kapalı alan ve 60 metrekarelik soyunma odaları ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Toplam maliyeti 6.900.000 TL olan projemizin 500 bin lirasını İl Özel İdaresi, 1.457.000 lirasını Kaymakamlığımız katkı sağlamış, kalan maliyet ise köyümüz, muhtarlığımız ve yurttaşlarımız tarafından karşılanmıştır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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