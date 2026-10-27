Aksaray'da sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, tiner dökülen sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, tiner dökülen sobanın parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Kaputaş Yaylası'nda oto yıkama dükkanında sobanın içerisindeki odunları tutuşturmak isteyen bir kişi tiner döktü.
Bu sırada parlayan alevlerin içinde kalan Mehmet G. ve Recep U. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Eskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet G, Konya'ya sevk edildi.
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