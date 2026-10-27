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        Aksaray'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu

        AKSARAY'ın Bağlıkaya beldesinde etkili olan sağanağın ardından dereler taştı, yolları su bastı. Caddelerden sel sularının aktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Aksaray'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu

        AKSARAY'ın Bağlıkaya beldesinde etkili olan sağanağın ardından dereler taştı, yolları su bastı. Caddelerden sel sularının aktığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Bağlıkaya beldesinde, saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle dereler taştı, sokak ve caddeler suyla kapladı. Belde de 5 ev, 1 iş yeri ve 4 ahırı su bastı. Evler zarar gördü. Bağlıkaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Karayolları ve AFAD su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı. Sel sularının caddelerden aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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