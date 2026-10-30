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        Otomobil ve traktör hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

        Aksaray'da otomobil ve traktör çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı. Çaldığı traktör ve otomobille yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Otomobil ve traktör hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

        Aksaray’da otomobil ve traktör çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı. Çaldığı traktör ve otomobille yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Edinilen bilgiye göre, odun pazarındaki bir dükkandan traktör ve otomobil çalan hırsız, çaldığı traktörle demir kapıyı kırıp çıkartarak kaçtı. İş yerinden otomobil ve traktörün çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit eden polis, şahsın 17 ayrı suç kaydı olan A.S. (34) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla müstakil bir evde çaldığı traktör ve otomobille yakalanan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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